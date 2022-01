Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl E-Bike

Suhl (ots)

Der Kurier eines Lieferdienstes staunte Donnerstagabend nicht schlecht, als er in der Bahnhofstraße in Suhl feststellen musste, dass sein E-Bike gestohlen wurde. Am Zielort stellte der 18-Jährige das Bike unverschlossen ab und lieferte das bestellte Essen aus. Die Zeit der Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannte Langfinger und entwendete das Bike samt Transportbox. In dieser befand sich zum Warmhalten der Speisen eine Induktionsheiztasche. Es entstand ein Entwendungsschaden von ca. 1.700 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben bzw. Hinweise auf den Verbleib des entwendeten Pedelecs geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell