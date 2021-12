Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Belästigung - Körperverletzung

Oberhof (ots)

Die Polizei wurde Dienstagabend über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Oberhof informiert. Ein Gruppe Heranwachsender besuchte zuvor eine Bar in Oberhof. Hier wurden diese von einem 44-Jährigen angesprochen. Während des Aufenthalts im Lokal belästigte der Mann eine junge Frau aus der Gruppe. Dies sorgte für ordentlich Zündstoff. Anschließend geriet der Mann mit den Begleitern der Frau außerhalb der Lokalität in einen Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die eingesetzten Beamten nahmen mehrere Anzeigen auf und stellten zudem fest, dass gegen den 44-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

