Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde ein KIA, welcher in der Meininger Straße in Suhl abgestellt war, durch Unbekannte beschädigt. Der Fahrzeughalter stellte an der Fahrerseite einen tiefen Kratzer im Lack fest und erstattete daraufhin Anzeige. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Hinweise auf den oder die Verursacher werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

