Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Begehrtes Buntmetall

Dermbach (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Freitag zum Samstag in eine Firmenhalle im Gewerbegebiet "Untere Röde" ein. Hier entwendeten sie ca. 500 kg Buntmetall im Wert von ca. 5.000 Euro. Das Diebesgut trugen die Täter über die unter dem Gewerbegebiet liegende Wiese zur Straße in Richtung Pillersmühle, wo sie es vermutlich auf ein Fahrzeug verluden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

