Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Die Geschichte vom falschen Polizisten

Bad Salzungen/Schmalkalden-Meiningen (ots)

Trickbetrüger waren am Donnerstag vor allem im Bad Salzunger und Schmalkalden-Meininger Bereich aktiv. Sie gaukelten ihren potentiellen Opfern am Telefon vor, von der Polizei zu sein und erklärten, dass ein naher Verwandter einen tödlichen Unfall verursacht hat und nun ins Gefängnis muss. Dieser Umstand könnte nur mit einer gewissen Geldsumme abgewendet werden. In einem Fall war ein Familienmitglied einer älteren Dame zum Anrufzeitpunkt zu Hause und übernahm sofort das Gespräch. Daraufhin legte der vermeintliche Polizist auf. Bleiben Sie stets wachsam und fallen Sie nicht auf die Trickbetrüger herein. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei.

