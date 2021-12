Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu zeitig eingeschert

Immelborn (ots)

Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer befuhr Donnerstagabend die Salzunger Straße in Immelborn. Kurz vor dem Bahnübergang wollte er einen am Fahrbahnrand stehenden PKW überholen, scherte danach aber zu zeitig wieder ein und touchierte mit dem Anhänger seines Brummis den geparkten Skoda. Der Schaden am Laster hielt sich in Grenzen, aber an dem kleinen Skoda entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

