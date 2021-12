Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hatte Grün?

Bad Salzungen (ots)

Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18:10 Uhr die Bundesstraße 62 aus Richtung Leimbach. An der Langenfelder Kreuzung wollte er geradeaus in Richtung Immelborn weiterfahren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Auto eines 53-Jährigen zusammen, der auf der Bundesstraße 62 unterwegs war und nach links in Richtung Langenfeld abbiegen wollte. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zur Ampelschaltung zur Unfallzeit geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell