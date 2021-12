Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Gleisbett gelandet

Walldorf (ots)

Ein 78-jähriger Opel-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Bahnhofstraße in Walldorf in Richtung Melkers. Auf Höhe des dortigen Bahnübergangs kam er von der Fahrbahn ab und landete im Gleisbett. Das Auto verkeilte sich so sehr, dass es vom Abschleppdienst befreit werden musste. Der 78-Jährige blieb unverletzt.

