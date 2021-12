Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Eisfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in eine Spielhalle in der Marktstraße in Eisfeld einzubrechen. Festgestellt wurde die beschädigte Tür Freitagnacht (10.12.2021) gegen 04:00 Uhr. In das Gebäude gelangte der Unbekannte nicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

