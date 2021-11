Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Sportcenter und Hotel

Heubach (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr in ein zu einem Hotel gehörendes Sportcenter in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heubach ein. Sie entwendeten mehrere Sportartikel und verschafften sich danach gewaltsam Zutritt zum eigentlichen Hotel. Nachdem sie einige Räume durchsucht hatten, nahmen sie eine Kassette an sich und verschwanden unerkannt. Wie hoch der Schaden durch die geklauten Dinge ist, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden betrug ca. 5.000 Euro.

