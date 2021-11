Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr parkte die 51jährige Geschädigte ihr Fahrzeug in der Waldstraße auf dem Parkplatz neben der Turnhalle ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am linken vorderen Kotflügel fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher, welche unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden.

