Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Abrisshaus

Hildburghausen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen in ein Abrisshaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen ein. Durch die Täter wurden diverse Fenster und Türen eingeschlagen bzw. eingetreten. Zudem wurde das Haus vollständig durchwühlt. Zu dem Entwendungsschaden können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

