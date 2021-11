Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versuchtes Eindringen in eine Wohnung

Schmalkalden (ots)

Zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 21:00 Uhr versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in eine Wohnung in der Allendestraße in Schmalkalden einzudringen. Sie konnten aber die Tür selbst durch Aufhebelversuche nicht öffnen und gelangten somit nicht in die Wohnung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 Euro geschätzt.

