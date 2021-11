Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped SR 50 entwendet

Bad Salzungen/ Waldfisch (ots)

In der Nacht vom 26. zum 27.11.2021 entwendeten unbekannte Täter aus einem Carport in Waldfisch in der Spitzbergstraße ein gesichert abgestelltes Moped SR 50. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 1600 Euro. Das entwendetet Moped war mattschwarz, mit einem hochglanzweißem poliertem Tank und auffälligen Weißwandreifen. Hinweise zum Verbleib des Mopeds nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695/5510 entgegen.

