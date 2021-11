Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Keller

Themar (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Themar ein. Aus dem Kellerraum entwendeten die Diebe ca. 60 Kilogramm Kupferkabel im Wert von ca. 300 bis 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum angezeigten Diebstahl geben können, werden gebeten, sich anbei der Polizei Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

