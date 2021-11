Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Römhild (ots)

Ein Ford-Fahrer beabsichtigte Montagnachmittag von der Käthe-Kollwitz-Straße in die Professor-Götze-Straße in Römhild einzufahren. Hierbei übersah der 20-jährige Fahrer den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, sodass an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Ford-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die eingesetzten Beamten leiteten eine entsprechende Anzeige ein.

