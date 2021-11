Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall

Barchfeld-Immelborn (ots)

Montagnachmittag streifte ein Müllfahrzeug einen in der Damaschke-Siedlung in Barchfeld-Immelborn geparkten Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

