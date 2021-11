Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf - Verstoß gegen Sprengstoffgesetz

Sünna (ots)

In den späten Samstagabendstunden erhielt die Polizei die Information über eine Detonation am Waldrand bei Sünna. Laut Zeugenaussage wurde gegen 21:40 Uhr ein orangener Blitz mit anschließender Explosion wahrgenommen. Bei der Absuche eines Wanderparkplatzes am Waldrand, in der Nähe eines Hotel, konnte eine Stelle mit Resten eines Sprengkörpers festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell