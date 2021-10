Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glück im Unglück

Wachenbrunn/Themar (ots)

Offensichtlich mit einem Schutzengel an ihrer Seite befuhr eine 45-Jährige in Mitten des Sturmtiefs Ignatz Donnerstagmorgen die Strecke von Wachenbrunn nach Themar. Auf dem Weg fiel plötzlich ein Baum auf den Wagen. Durch den Aufprall wurde jedoch lediglich der Renault in Mitleidenschaft gezogen und ein Schaden von ca. 6.000 Euro verursacht. Die Dame konnte ihren Wagen unverletzt verlassen.

