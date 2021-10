Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Überholmanöver

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 10:50 Uhr die Landstraße von der Autobahnanschlussstelle Meiningen-Nord in Richtung Meiningen. Kurz nach einer Rechtskurve überholte er plötzlich zwei Fahrzeuge, obwohl ihm zwei Autos entgegenkamen. Das der Unbekannte und der erste PKW auf der Gegenfahrspur nicht frontal zusammenstießen, war nur dem Bremsmanöver des Entgegenkommenden zu verdanken. Doch durch diese Vollbremsung konnte der hinter ihm fahrende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon und hinterließ neben einem hohen Sachschaden auch drei leicht verletzte Personen. Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um einen grünen Kombi mit LIF am Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

