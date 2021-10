Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in eine Firma in der Dammstraße in Meiningen ein. Im Inneren angekommen brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten die Registrierkasse. Mit der Beute flüchteten sie vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell