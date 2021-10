Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trennschleifer entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwoch bis Montagnachmittag Zutritt zu dem Werkzeuglager einer Schule in der Seminarstraße in Hildburghausen. Vond ort entwendeten sie einen Akkutrennschleifer im Wert von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

