Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junger Ladendieb

Breitungen (ots)

Ein 15-Jähriger begab sich Montagnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in Breitungen und steckte sich neben alkoholischen Getränken auch mehrere Tafeln Schokolade in seine Taschen. Ohne zu bezahlen, begab er sich in Richtung Eingang und wartete darauf, dass ein Bekannter von ihm die Tür von außen über den Bewegungsmelder öffnete. An der Flucht konnten sie jedoch gehindert werden. Die Beamten der Meininger Dienststelle nahmen die Anzeige auf und brachten die Jungs nach Hause.

