Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefahr durch Glatteis in Oberhof

Oberhof (ots)

Am 16.10.2021, 08:30 Uhr befuhr ein 38 jähriger mit seinem Pkw die L 3247 in Richtung Oberhof. In einer Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei dieser von der Leitplanke abgefangen wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell