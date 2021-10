Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Wagen

Suhl (ots)

Ein Fahranfänger befuhr am 16.10.2021, 20:30 Uhr die Zellaer Straße in Richtung Suhl. Hier kam dem 18- jährigen ein Fahrzeug entgegen. Auf Grund der Straßenenge wichen beide Fahrzeugführer jeweils nach rechts aus. In Folge dessen überfuhr der 18-jährige eine Grundstückseinfassung aus Beton und hebt von der Fahrbahn ab. In der Flugphase touchierte der 18-jährige ein Verkehrsschild und ein Lichtmast. Anschließend schlug er wieder auf die Fahrbahn auf und wird durch eine Hauswand gestoppt. Die Beifahrerin des Fahrzeugführers verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Beobachtung ins Klinikum Suhl verbracht. Vor Ort entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell