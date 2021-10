Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: LED-Lampen entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Diebe machten sich in der Zeit vom 02.10.2021, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen an der Fluchttreppe eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis zu schaffen. Sie entwendeten insgesamt neun LED-Lampen im Gesamtwert von fast 3.000 Euro. Die Beleuchtung wurde durch die Täter fachmännisch abgebaut. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib oder zu den Dieben selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

