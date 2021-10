Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flasche Schnaps geleert

Meiningen (ots)

Ein Zeuge beobachtete Dienstagmittag, wie ein Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Utendorfer Straße in Meiningen eine Flasche Schnaps trank, sich anschließend ins Auto setzte und weg fuhr. Er informierte die Polizei und die Beamten der Meininger Dienststelle konnten anhand des Kennzeichens den Halter ermitteln. An seiner Wohnanschrift fanden sie den PKW mit noch warmem Motor vor und konfrontierten den 60-Jährigen mit dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt. Er stritt alles ab, war jedoch deutlich alkoholisiert. Ein Test zeigte einen Wert von 2,83 Promille. Daraufhin musste er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Weil nicht klar war, ob er nach der Fahrt weiter trank, musste er zwei Blutproben abgeben, um den tatsächlichen Wert zur Fahrtzeit zurückrechnen zu können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell