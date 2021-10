Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Bremspedal gerutscht

Bad Salzungen (ots)

Ein 37-jähriger Transporterfahrer befuhr Montagnachmittag die Bundesstraße 62 von Bad Salzungen nach Leimbach. An der Kreuzung zur Langenfelder Straße musste er an der roten Ampel hinter einem Renault stoppen. Den Angaben des Mannes nach rutschte er plötzlich vom Bremspedal und so rollte der Transporter nach vorn und prallte an den PKW. Die beiden Insassen im Renault, eine 47-jährige Frau und ein 17-jähriger junger Mann, verletzten sich leicht.

