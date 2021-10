Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer beim Ausparken übersehen

Schmalkalden (ots)

Eine 34-jährige Autofahrerin wollte Montagnachmittag rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Renthofstraße in Schmalkalden ausparken. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der sich von rechts näherte. Der 36-Jährige konnte nicht mehr reagieren, stieß an den PKW der Frau und stürzte. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

