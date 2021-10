Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachtrag - Brand mit tragischem Ausgang

Suhl (ots)

Bei dem Wohnungsbrand in der Straße "Hohe Röder" in Suhl am Dienstagmorgen (05.10.2021) kam eine 68-jährige Bewohnerin ums Leben. Zwei weitere Personen, darunter ein 13 Jahre altes Kind, kamen vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus. Aktuell sind Experten der Suhler Kriminalpolizei dabei, nach der Ursache des Brandes zu suchen. Es wird nachberichtet.

