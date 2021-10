Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 6:55 Uhr die Fröhliche-Mann-Straße in Suhl in Richtung Gothaer Straße. Ihm kam ein bislang unbekannter Fahrer eines Dacia entgegen, der auf die Gegenfahrspur geriet und dadurch den 18-Jährigen zum Ausweichen zwang. Dieser stieß daraufhin mit seinem PKW gegen die Bordsteinkante und gegen einen Baumstumpf. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell