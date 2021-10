Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand mit tragischem Ausgang

Suhl (ots)

Dienstagmorgen (05.10.2021) erhielten die Rettungsleitstelle und die Polizei die Information, dass es in einer Wohnung in der Straße "Hohe Röder" in Suhl brennt. Innerhalb kürzester Zeit waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Dabei fanden sie eine leblose Person. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb im Brandobjekt. Zwei weitere Bewohner kamen vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Etwa eine dreiviertel Stunde nach Alarmierung waren die Flammen gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Es wird nachberichtet.

