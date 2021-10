Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen eine Eingangstür eines Fitnessstudios in der Wiesenstraße in Hildburghausen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, die unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell