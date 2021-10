Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Suhl (ots)

In der Zeit vom 01.10.2021, 20:45 Uhr bis zum 02.10.2021, 19:00 Uhr wurde in Steinbach-Hallenberg in der Hallenburgstraße ein VW Passat durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Wer Hinweise zum Täter und dem Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte unter 03681-3690.

