LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen vor einem Kindergarten - Pkw-Fahrer mit 61 km/h bei erlaubten 30 km/h

Unterkoskau/Stelzen (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Dienstag, dem 04.08.2026, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Unterkoskau und Stelzen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 19-jähriger Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte am Fahrbahnrand gegen zwei Bäume. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen und ...

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