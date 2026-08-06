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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen vor einem Kindergarten - Pkw-Fahrer mit 61 km/h bei erlaubten 30 km/h

Katzhütte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) (ots)

Am Mittwochnachmittag führte die Polizei im Bereich eines Kindergartens in Katzhütte Geschwindigkeitsmessungen durch. Von den 245 gemessenen Fahrzeugen waren 71 zu schnell unterwegs. Der schnellste Pkw-Fahrer wurde mit 61 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz war er damit 28 km/h zu schnell unterwegs. Ihn erwarten ein Punkt im Fahreignungsregister sowie ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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