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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anreisetag beim SonneMondSterne-Festival, Auslastung der Campingplätze und Waldbetretungsverbot

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Der heutige Mittwoch verlief aus Sicht der Polizei, des Landratsamtes, benachbarter Behörden und des Veranstalters sehr gut. Bereits am frühen Morgen gegen 6 Uhr reisten die ersten Besucher an. Ein Großteil fuhr dann gemäß der Beschilderung an der Anschlussstelle der A9 Bad Lobenstein ab. Dadurch kam es zu Stauerscheinungen bis nach Ebersdorf; gleichermaßen staute es sich in entgegengesetzter Richtung von Bad Lobenstein/Saalburg kommend bis nach Pöritzsch.

Aufgrund des guten Verkehrskonzepts konnte jedoch eine Sperrung der Autobahnanschlussstelle vermieden werden. Auch das Einbahnstraßenprinzip ging aus Sicht der Behörden auf.

Mit Stand Mittwochnachmittag sind bereits weit mehr als die Hälfte der Campingmöglichkeiten belegt.

Aufgrund der aktuell hohen Waldbrandgefahr hat das Thüringer Forstamt Schleiz rund um das Festivalgelände sowie für die angrenzenden Zeltplätze ein Waldbetretungsverbot erlassen.

Bisher kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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