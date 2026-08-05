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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer prallt gegen Bäume und verletzt sich

Unterkoskau/Stelzen (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Dienstag, dem 04.08.2026, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Unterkoskau und Stelzen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte am Fahrbahnrand gegen zwei Bäume.

Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor und von der Fahrbahn abkam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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