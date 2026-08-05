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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab - Sachschaden entstanden

Piesau/Ernstthal(Landkreis Sonneberg) (ots)

Am Dienstagabend, dem 04.08.2026, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Kreisstraße 35 zwischen Piesau und Ernstthal von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stieß er mit einem Verkehrsschild sowie einem Zaun am Fahrbahnrand zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Über mögliche Schäden am Fahrzeug kann keine Aussage getroffen werden, da sich der Fahrer unmittelbar nach dem Unfall vom Ort entfernte.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug und dem Fahrer sowie nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Auch Werkstätten, denen ein entsprechender Schadensfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter dem Aktenzeichen 0196437/2026 unter der Telefonnummer 0361 574376100 entgegen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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