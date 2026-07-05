Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt durch Verkehrskontrolle gestoppt
Sonneberg (ots)
In den Morgenstunden des 05.07.2026 wurde ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,52 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fühererschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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