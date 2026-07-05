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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit alkoholisiertem Fahrer

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend, den 03.07.2026, gegen 22:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Wehdstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte jedoch im Anschluss ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Folglich wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Gegen ihn wird nun aufgrund des Verkehrsdelikts ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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