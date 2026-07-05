LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit alkoholisiertem Fahrer

Saalfeld (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend auf der Bundesstraße 88 zwischen Königsee und Dörnfeld an der Heide verunglückt. Der Mann kam mit seinem Nissan in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete auf einem angrenzenden Feld. Gegen 19:45 wurde die Polizei über den Verkehrsunfall informiert. Der Fahrzeugführer konnte sich allein aus dem Fahrzeug retten. Die Unfallursache ist bisher ...

mehr