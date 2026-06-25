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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Pößneck und Neustadt an der Orla - Polizei sucht Zeugen

Pößneck/ Neustadt sn der Orla (ots)

Am Mittwoch, dem 24.06.2026, kam es im Saale-Orla-Kreis zu zwei sogenannten Tageswohnungseinbrüchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

Zwischen 8 und 11 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Rothigweg in Pößneck ein. Zunächst versuchten sie, über den Hinter- und Kellereingang gewaltsam ins Gebäude zu gelangen. Schließlich verschafften sie sich durch das Aufdrücken eines Fensters Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten Bargeld.

Als die Hauseigentümerin gegen 11 Uhr gemeinsam mit einer Bekannten zurückkehrte, flüchteten drei unbekannte Personen vom Grundstück. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Zu einem ähnlich gelagerten Einbruch kam es am selben Tag in Neustadt an der Orla. Im Zeitraum zwischen 7 und 13 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Grünen Weg. Auch dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise zum Einbruch in Pößneck nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld oder die Polizeiinspektion Schleiz unter dem Aktenzeichen 0157470 entgegen. Hinweise zum Fall in Neustadt an der Orla werden unter dem Aktenzeichen 0157666, ebenfalls bei der KPI Saalfeld (03672-417 1464) bzw. der Polizei in Schleiz (03663-4310), entgegengenommen.

Achten Sie in Anbetracht der Umstände auch bei den aktuellen Temperaturen auf verschlossene Türen und Fenster, um ein "Aufdrücken" von Fenstern bzw. mitunter bloßes Öffnen unverschlossener (der Belüftung dienender) Türen zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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