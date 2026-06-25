Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefahrenbremsung eines Linienbusses - eine Person verletzt

Rudolstadt / B85 (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr am Mittwoch, dem 24.06.2026, gegen 14:45 Uhr, ein Bus mit 27 Fahrgästen sowie der Busfahrerin die B 85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld.

Auf Höhe der Brücke über die Saale kam dem Bus ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht entgegen, der gerade mehrere Fahrzeuge überholte. Um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern, leitete die Busfahrerin eine Gefahrenbremsung ein.

Zu einer Kollision kam es nicht. Durch das abrupte Bremsmanöver wurde jedoch eine 69-jährige Businsassin schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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