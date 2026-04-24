Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach möglicher Gefährdung des Straßenverkehrs

Triptis (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026 kam es gegen 12:30 Uhr auf der L1087 zwischen Auma und Triptis zu einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierbei geriet ein weißer Pkw Citroen nach Angaben von Zeugen im Bereich Gütterlitz (Lkr. Greiz) mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass mindestens zwei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Dabei soll es sich um einen dunkelblauen Pkw Skoda sowie um einen schwarzen Pkw Audi gehandelt haben, welche in Fahrtrichtung Triptis unterwegs waren. Die beiden Fahrzeugführer oder weitere Geschädigte/Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0101395/2026 bei den Polizeiinspektionen Saale-Orla oder Greiz zu melden.

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