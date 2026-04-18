Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Saalfeld (ots)
Tanna. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 47-Jährigen Kerstin Seidel aus Tanna. Zu dieser hat ihre Familie seit ca. 3 Wochen keinen Kontakt. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,72 m groß normale Statur Kurzhaarschnitt, braune Haare trägt manchmal Brille hat oft grüne Jacke an Schneidezähne sind abgebrochen Hinweise zum Verbleib nimmt die PI Saale-Orla unter 036634310 oder die Kriminalpolizei Saalfeld 03672/4171464 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
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E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
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