LPI-SLF: Pkw-Führer unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots) - Saalburg Am Freitag, 23.08.2024 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger Fahrschüler mit einem Kraftrad die Schleizer Straße in Saalburg. In einer Linkskurve rutschte er mit seinem Fahrzeug aufgrund einer sich auf der Fahrbahn befindlichen Dieselspur weg und kam zu Fall. In Folge des Sturzes zog er sich Prellungen am Rücken zu, am Kraftrad entstand Sachschaden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ...

