LPI-SLF: Mit Anscheinswaffe unterwegs

Saalfeld / OT Schmiedefeld (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Freitag 10 Uhr brachten Unbekannte in der Straße "Am Bahnhof" in Schmiedefeld an einem gelben Haus ein rotes Graffito an. Weiterhin wurde die Hausfassade mit Kaltteer/Dachlack verunstaltet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0219527/2024 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

