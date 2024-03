LPI-NDH: Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nordhausen (ots) - Am Dienstag öffneten bislang Unbekannte mehrere Briefkästen in einem Hauseingang in der Blasiistraße gewaltsam. Ob Post aus den Briefkästen entwendet wurde, ist gegenwärtig noch unklar. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.40 Uhr. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu ...

mehr