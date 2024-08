LPI-SLF: Verletzte Motorradfahrerin

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.00 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines Fahrrades die L1077 in Richtung Moderwitz und kam im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

