LPI-SLF: Trickdiebstahl auf dem Supermarktparkplatz

Sonneberg (ots)

Als am 21.06.2024 eine 75-jährige ihre Einkäufe in den Pkw einladen wollte, sprach diese ein junger Mann im geschätzen Alter von 17 Jahren an. Dieser gab an, Spenden für Tiere zu sammeln. Als die Dame hierdurch abgelenkt war, entwendete der junge Mann oder ein möglicher Mittäter das Bargeld aus deren Geldbörse. Der Dame wurden insgesamt 450,- Euro in Bar entwendet.

Die Polizei weist darauf hin, nie arglos und zu unvorsichtig zu sein. Wenn Sie von jemanden den sie nicht kennen angesprochen werden, lassen sie diese Person nie aus den Augen bzw. sorgen sie dafür das mögliche Wertsachen vor Zugriff durch Dritte geschützt sind.

