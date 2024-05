Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brand an Stellwerk gesucht: Etwa 30.000 Euro Sachschaden

Pößneck (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen kam es gegen 05 Uhr zu einer Brandentwicklung am Stellwerk im Pößnecker Grenzweg, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Durch bisher unbekannte Täter wurde die Außenfassade am Gebäude der Deutschen Bahn entzündet, in der Folge kam es zu Beschädigungen an diesem bzw. am Stellwerk. Der bis dato geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Neben Verantwortlichen der DB waren u.a. auch Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sowie des Landeskriminalamtes Thüringen vor Ort eingesetzt, sicherten Spuren und befragten Zeugen. Eine Mitarbeiterin, die den Brand bemerkt und gemeldet hatte, wurde durch eigens unternommene Löschversuche leichtverletzt und kam aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr übernahm und beendete die Bekämpfung des Feuers schließlich.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen; Tatzeitraum zwischen 20.-21.05.2024, zwischen Mitternacht bis gegen 05 Uhr morgens. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Rudolstadt (Telefon 03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0129282 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell